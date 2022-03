Quem são as novas ‘celebridades’ do bolsonarismo para a eleição

A ida do presidente Jair Bolsonaro para o PL, legenda pela qual ele vai disputar a reeleição neste ano, provocou uma onda de apoiadores indo para o mesmo partido com o objetivo de também concorrer a um cargo no pleito. Entre eles não estão apenas deputados federais em busca de renovar os mandatos, como Carla Zambelli (SP) e Eduardo Bolsonaro (SP), mas também algumas “celebridades”, que querem surfar na onda bolsonarista para cavar uma vaga na Câmara.

Os novos candidatos vêm de diversos setores, como esporte, cultura, saúde e segurança pública. Um dos principais é o ex-jogador de vôlei Maurício Souza. O campeão olímpico pela seleção brasileira, de 33 anos, foi adotado pela militância bolsonarista ao ser demitido do seu clube, o Minas, em outubro do ano passado, após um episódio de homofobia — ele não voltou mais a jogar. Mauricío, que disputou a última Olimpíada, no Japão, é um apoiador público de Bolsonaro desde antes de o atual presidente se eleger. Ele filiou-se ao PL nesta terça-feira, 16, para concorrer a deputado federal por Minas Gerais.

Outros dois que assinaram recentemente a filiação ao PL para também tentar se eleger deputado federal foram o secretário especial de Cultura, Mário Frias, que se tornou conhecido como ator da novela global Malhação, e o cantor baiano de axé Netinho, que emplacou alguns hits no século passado, como Milla, e é um ferrenho apoiador de Bolsonaro nas redes sociais. Frias concorrerá por São Paulo, e Netinho, pela Bahia.

Todos os três vão estrear numa eleição, assim como a médica Mayra Pinheiro, conhecida como “Capitã Cloroquina”, ex-secretária do Ministério da Saúde que ganhou o apelio — e o bolsonarismo — ao defender o medicamento sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Ela também filiou-se ao PL, em fevereiro, em busca de uma vaga como deputada federal pelo Ceará.

O mesmo evento da filiação da “Capitã Cloroquina” marcou também a ida do coronel Antônio Aginaldo de Oliveira para o mesmo partido. O então comandante da Força Nacional de Segurança Pública deve ser mais uma celebridade bolsonarista candidata a uma cadeira na Câmara — ele vai disputar pelo Ceará, onde foi policial militar. Ele é casado com a deputada Carla Zambelli desde 2019 — no casamento, foram padrinhos os então ministros Abraham Weintraub (Educação) e Sergio Moro (Justiça), hoje desafetos de Bolsonaro.