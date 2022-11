Quem estava ao lado de Bolsonaro na sua volta à política após a derrota

Após semanas de agenda vazia e uma quase completa reclusão desde que perdeu a eleição, o presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira, 29, de um jantar com a nova bancada do PL em Brasília. Além de parlamentares eleitos, estavam presentes no encontro o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) — que ao chegar foi hostilizado por bolsonaristas que estavam do lado de fora do restaurante.

O evento foi o primeiro encontro político ao qual o presidente compareceu após a derrota. Antes, no sábado, 26, havia ido a uma solenidade na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ), onde entrou mudo e saiu calado. No jantar do PL em Brasília, o presidente também não falou publicamente, para desespero de apoiadores fiéis que ainda estão acampados em protestos em frente a quartéis pelo país à espera de alguma palavra do líder.

E quem estava ao lado de Bolsonaro no seu retorno a um evento político? Os deputados Paulo Eduardo Martins (PL-PR) — que tentou, mas não conseguiu se eleger ao Senado pelo Paraná — e Bia Kicis (PL-DF), que foi reeleita, se sentaram ao lado do presidente. Também estavam na mesa presidencial Valdemar da Costa Neto (que sentou de frente com Bolsonaro), o deputado reeleito Filipe Barros (PL-PR), o general Walter Braga Netto, candidato a vice na chapa do presidente, e o governador eleito de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL).

Deputados que participaram do encontro, como Filipe Barros, Bia Kicis, e Bibo Nunes (PL-RS), publicaram fotos nas redes sociais ao lado de Bolsonaro. “No jantar do PL, com o presidente Bolsonaro, que está muito bem e com toda a energia de lutar pelo Brasil!”, escreveu Nunes.

Presidente ⁦@jairbolsonaro⁩ participa de jantar com lideranças política. Brasília-DF, 29/11/2022 pic.twitter.com/G9HaBCqDah — ST Vanderlei 💎 (@medicinaupap) November 30, 2022

Ao sair do restaurante, Valdemar respondeu um apoiador que perguntou sobre as chances de os protestos em frente aos quartéis terem algum resultado — os manifestantes não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. “Tem muita chance, lógico. Bolsonaro não falou ainda. Vai falar. Vai animar vocês lá. Fica firme. Vamos ajudar vocês lá. Podem ter certeza de que Bolsonaro vai dar uma resposta para vocês. Bolsonaro é homem. Pode ter certeza de que ele não vai deixar vocês na mão”, disse.