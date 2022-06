Quem está na frente na briga entre Lula e Bolsonaro no TikTok

O TikTok, rede social mais popular entre os jovens, se tornou mais um aliado na corrida eleitoral ao Palácio do Planalto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criou uma conta na plataforma na segunda, 20. Até a tarde desta terça, já havia conquistado 37 900 seguidores, o que dá uma média de 18 000 novos fãs por dia.

Dois vídeos foram publicados na conta do ex-presidente após o início da conta. Um deles mostra sua esposa, Rosângela Silva, conhecida como Janja, cantando o jingle “Sem medo de ser feliz”, aquele do antigo refrão “Lula lá”.A segunda publicação tem Lula ao lado de jovens de uma forma descontraída, ao som de uma batida de funk, com referência a programas como o ProUni e o Fies. “Ainda não tem dancinha, mas sarrada no ar o Lula já fez. E também promoveu uma verdadeira transformação na educação brasileira”, diz a legenda.

Atual líder nas pesquisas, Lula vai precisar fazer muito mais no TikTok para se aproximar da performance na rede do seu principal rival. Em um exercício matemático livre, mantido o ritmo atual de conquista de seguidor, o petista levaria mais de três meses para superar Jair Bolsonaro na plataforma — isso na hipótese improvável de o presidente não conquistar mais nenhum fã no período.

O presidente é o candidato com mais seguidores na plataforma: 1,7 milhão. A conta foi criada em outubro de 2021 e tem vídeos com milhões de visualizações. Em busca do eleitorado jovem, o perfil do presidente usa uma linguagem mais descontraída e debochada no TikTok. Não é para menos, já que as pesquisas mostram que Lula lidera entre essa faixa etária. Além de trechos de discursos, lives e ataques à esquerda, a equipe de Bolsonaro também tem investido no uso de “memes”.

Outros presidenciáveis que estão no TikTok exibem números bem mais modestos. Ciro Gomes tem 145 800 seguidores e Simone Tebet apenas 3988.