Quem está “enterrando” a campanha de Nunes, segundo parte dos aliados

A nova pesquisa AtlasIntel divulgada em primeira mão pela coluna Radar de VEJA na manhã desta quarta, 21, caiu como uma bomba na campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB), o candidato que corre mais riscos com a ascensão fulminante do coach Pablo Marçal (PRTB). De acordo com a sondagem, entre os dias 8 e 20 de agosto, os dois líderes na disputa pela prefeitura de São Paulo caíram nas intenções de votos, enquanto Marçal subiu, ficando cada vez mais próximo de embolar de vez a corrida.

No levantamento em questão, o coach passou de 11% para 16,3% — ou seja, ganhou em poucas semanas mais de cinco pontos. No mesmo período, Boulos caiu de 33% para 28,5% e Nunes oscilou de 25% para 21,8%. Na comparação entre esses dois favoritos, Boulos sofreu uma queda um pouco maior: perdeu 4,5 pontos, contra 3,2 de Nunes. Apesar disso, o resultado tende a preocupar bem mais o prefeito, que disputa com Marçal a preferência do eleitorado mais conservador e bolsonarista de São Paulo. Ciente disso, o próprio Marçal já direciona sua campanha para se apresentar ao público como o candidato anti-esquerda, mandando seus principais golpes na direção de Boulos.

A nova pesquisa AtlasIntel imediatamente intensificou críticas de parte dos aliados de Nunes, que já se mostravam muito insatisfeitos com a atuação classificada como amadora do marqueteiro do candidato, Duda Lima. Para esse grupo de apoiadores, o marqueteiro é o responsável por enterrar a campanha do prefeito com uma série impressionante de graves erros estratégicos. Entre outras coisas elencadas, há críticas para a comunicação de Nunes, cuja qualidade é considerada abaixo da crítica, e o movimento liderado por Duda Lima para tirar o prefeito dos debates, em combinação com as campanhas de Boulos e de José Luiz Datena.

Tratou-se de uma tentativa desesperada de desidratar eventos do tipo e escapar do confronto direto com Marçal. A primeira experiência de fuga ocorreu no evento promovido por VEJA na última segunda, 19, com resultados desastrosos para o líder do boicote. Sem os principais adversários por perto, Marçal ganhou mais espaço e sentiu-se ainda mais à vontade para bater duro em Nunes e Boulos. Como sugerem agora os números da nova rodada AtlasIntel, ao fazer Nunes se tornar parceiro de Boulos no movimento de se esconder do confronto com Marçal, Duda Lima conseguiu a “façanha” de torná-los sócios também no movimento de queda de ambos nas sondagens eleitorais.