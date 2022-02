Quem é quem na disputa que movimenta o mundo jurídico no país

Os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) adiaram para 12 de maio a eleição interna para o preenchimento de duas vagas que estão abertas na Corte desde o início do ano passado. A eleição estava prevista para este mês. Quinze desembargadores dos cinco tribunais regionais federais (TRFs) se candidataram para concorrer a um assento na Primeira Turma, que julga matérias de direito público, e outro na Sexta Turma, que julga casos criminais. Os quatro mais votados pelos ministros do STJ vão compor uma lista que será encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem caberá escolher dois nomes que ainda precisarão ser aprovados pelo Senado.

O TRF-1, sediado em Brasília, tem seis nomes na disputa, dos quais dois são apontados como bastante competitivos: Ney Bello, que transita bem entre os meios jurídico e político de Brasília e tem o ministro do STF Gilmar Mendes como apoiador; e Carlos Brandão, visto como alguém próximo do também ministro do Supremo Kassio Nunes Marques e piauiense como ele. Gilmar é conhecido por sua capacidade de articulação política, enquanto Nunes Marques credenciou-se para atuar na disputa por gozar de boa relação com Bolsonaro. Nunes Marques negou que tenha um candidato preferido e disse que tem vários amigos do TRF-1 concorrendo – ele próprio veio desse tribunal.

Outro nome do TRF-1 citado em algumas rodas é o da desembargadora Daniele Maranhão, antiga na magistratura e mulher. Aliados dela costumam destacar que, dos 31 atuais ministros do STJ, somente seis são mulheres, das quais duas vão se aposentar nos próximos dois anos, o que justificaria sua inclusão na lista. Os demais candidatos do TRF-1 são Marcos Augusto de Sousa, Mônica Sifuentes e Néviton Guedes.

Único candidato do TRF-3, tribunal regional sediado em São Paulo e origem de grande parte dos casos relevantes que sobem para o STJ, o desembargador Paulo Sérgio Domingues figura em todas as bolsas de apostas como um nome que estará na lista. Ele tem a simpatia de boa parte da bancada paulista do STJ, com destaque para o ministro Antonio Carlos Ferreira, benquisto entre seus pares. Além de ter conseguido unir as forças paulistas, Domingues presidiu de 2002 a 2004 a Ajufe, a poderosa associação dos juízes federais que tem grande penetração nos gabinetes de Brasília na defesa de pautas corporativistas. Domingues também foi colega de Dias Toffoli no passado, o que cria expectativa de que possa contar com alguma ajuda do ministro do STF em sua jornada.

Considerado azarão na corrida, na avaliação de quem acompanha as movimentações, o TRF-4 tem cinco desembargadores inscritos, dos quais três foram da Lava Jato. João Gebran, Leandro Paulsen e Victor Laus julgaram em Porto Alegre os recursos contra as decisões de Sergio Moro, mantendo-as na maioria das vezes. Em um momento de revisão da operação, essa característica diminui as chances deles na disputa. Um nome mais neutro ali é o de Fernando Quadros da Silva. Para observadores do processo, ele pode chegar entre os mais votados, mas com menos condições de ser indicado pelo presidente. No xadrez dos ministros do STJ, isso pode ser útil: para emplacar ao final seus dois nomes preferidos, é conveniente que entre os quatro mais votados haja dois enfraquecidos. Do TRF-4 também é candidata a desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha.

O TRF-2, com sede no Rio, tem dois candidatos, Aluisio Mendes e Messod Azulay Neto, cada qual com um apoiador de peso. Mendes é a aposta do presidente do Supremo, Luiz Fux. A VEJA o ministro afirmou que considera que Mendes tem o melhor currículo, mas assegurou que não interfere na eleição do STJ. Por outro lado, Azulay tem obtido apoio interno no STJ, especialmente na bancada fluminense, e tem como aliado o ministro Luis Felipe Salomão, bastante influente entre seus pares. Além disso, Azulay hoje preside o TRF-2 e já concorreu a outra vaga no STJ anteriormente, ocasião em que chegou a integrar a lista de mais votados.

O candidato do TRF-5, que fica no Recife, é o desembargador Cid Marconi, apoiado pelo presidente do STJ, Humberto Martins. Pesa contra Marconi o fato de não ser juiz de carreira (veio da advocacia por meio do quinto constitucional) e estar há pouco tempo na magistratura – segundo adversários, ele “furou a fila” de seu tribunal, que por tradição dava primazia a nomes mais antigos. Como se vê, mais que uma disputa entre os candidatos, a eleição para ministros do STJ é uma disputa entre padrinhos.