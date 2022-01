Quem é o secretário de Queiroga que defende a cloroquina e ataca a vacina

Responsável pela nota do Ministério da Saúde que afirma que as vacinas não têm efetividade e segurança contra a Covid-19, mas a hidroxicloroquina, sim, o médico Helio Angotti Neto é um velho conhecido da CPI da Pandemia, que o indiciou por epidemia com resultado em morte e incitação ao crime. O posicionamento expresso no documento já foi refutado por pesquisas científicas que mostram exatamente o contrário.

No relatório final da comissão, a atuação de Angotti à frente da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do ministério — por onde passa a definição das compras de remédios para a rede pública — foi marcada pela defesa de medicamentos sem eficácia e pela omissão, como a falta de monitoramento de insumos que levou à morte de pacientes sem oxigênio em Manaus. “O secretário propagava em redes sociais e lives com o presidente da República o uso de medicamentos sem eficácia comprovada”, aponta o relatório.

A CPI apontou a participação de Angotti no núcleo que dava suporte ao “gabinete do ódio” — o birô digital de desinformação que opera de dentro do Palácio do Planalto. “Eles incentivaram as pessoas ao descumprimento das normas sanitárias impostas para conter a pandemia e adotaram condutas de incitação ao crime”, aponta o relatório. Uma decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, impediu que a comissão quebrasse seu sigilo.

Considerado mais um integrante da ala olavista do governo de Jair Bolsonaro, Angotti integra a gestão desde o início, quando assumiu o cargo de diretor do Departamento de Gestão da Educação do Ministério da Saúde, onde era subordinado a Mayra Pinheiro, conhecida como “capitã cloroquina”. Foi na gestão de Eduardo Pazuello que ele assumiu a secretaria atual. Ele chegou a entrar na lista de possíveis demitidos com a chegada de Marcelo Queiroga, mas reputa-se ao bom relacionamento com a família Bolsonaro a sua principal credencial para permanecer no posto.

Em março de 2021, Angotti integrou a comitiva que foi a Israel acompanhar o desenvolvimento de um spray nasal contra a Covid-19. A aposta do governo sofreu recentemente um revés na Anvisa, que cancelou a liberação do medicamento por entender que uma auditoria mostrou que ele não corresponde ao que havia sido descrito no pedido de autorização de uso.