Quem é o queridinho de Bolsonaro para a disputa das eleições no Congresso

Um dos assessores mais próximos do presidente Jair Bolsonaro (PL), o tenente Mosart Aragão será uma das prioridades da família na disputa pela Câmara dos Deputados. O irmão do capitão, Renato Bolsonaro, que está sempre ao lado do auxiliar, estará à frente da campanha a deputado federal por São Paulo.

O tenente do Exército que já serviu no Haiti considera-se da família em uma relação que já tem quase duas décadas: Mosart é casado com a irmã da ex-mulher de Renato Bolsonaro, irmão do presidente.

Lotado no gabinete pessoal da Presidência da República como assessor especial, acumula uma remuneração de 24 mil reais, incluindo o que recebe como civil e militar.

Além de ser unha e carne com Bolsonaro no campo ideológico e nas visitas que o mandatário faz à sua claque no cercadinho do Alvorado, Mosart forma uma dupla do barulho com outro auxiliar, Max Guilherme Machado de Moura

Dentro e fora das redes sociais, os dois destilam o tempo inteiro paranoias, teorias conspiratórias, caneladas em adversários e fake news. Embora não sejam citados como integrantes do célebre “gabinete do ódio”, estão entre os mais ativos executores do mesmo modus operandi.

Em uma entrevista a uma rádio do Vale do Ribeira, ao lado de Renato, Mosart resumiu uma de suas funções: abastecer o presidente com informações. Desde agosto, o tenente multiplicou sua presença nas redes: passou de 15,9 seguidores no Instagram para 51,7 mil. No Twitter, passou de 42,5 mil para 77,9 mil pessoas que o acompanham em sua retórica radical.