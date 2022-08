Quem é o profeta que inspira Lula a montar seu ‘time de evangélicos’

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocou no ar nos últimos dias perfis nas redes sociais com foco no eleitorado evangélico. Além do Twitter, Facebook, Telegram e Instagram, o partido criou uma aba no site oficial do candidato para a inscrição de voluntários com a convocação “Junte-se ao time de evangélicos com Lula”.

O site inclui logo no início uma citação bíblica, do profeta Isaías: “Edificarão os lugares assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, de geração em geração”.

Mas quem era Isaías? O profeta escolhido pelo petista para falar com o público evangélico nasceu por volta de 765 a.c. e viveu na corte dos reis de Judá (hoje parte do estado de Israel). Ele tinha posição social alta e boa relação com o rei e sacerdotes. O profeta, no entanto, fazia críticas à injustiça social, à exploração do povo, á corrupção e à idolatria religiosa.

O Livro de Isaías é parte do Antigo Testamento e considerado um dos documentos mais importantes da Bíblia, com mais de 400 citações inclusive no Novo Testamento. Ele tem como cenário um contexto de ameaça de dominações estrangeiras ao reino de Judá (por egípcios, assírios e caldeus). O profeta trabalhava para defender e reconstruir a nação. Isaías é considerado um dos quatro profetas maiores (os outros são Jeremias, Ezequiel e Daniel) e é muito popular nas denominações evangélicas brasileiras.

Além da preocupação social, Isaías tinha também uma atenção para evitar a deterioração da igreja e da pregação religiosa ao alertar para aqueles que enchiam os templos com iniquidades e solenidades impuras e não cumpriam a palavra de Deus. No sábado, 20, em comício no Vale do Anhangabaú, Lula ecoou Isaías ao atacar pastores que fazem da igreja “palanque político ou empresa para ganhar dinheiro”. “Igreja tem que cuidar da fé, não de fariseus e falsos profetas que estão enganando o povo de Deus”, afirmou.

Isaías também fazia críticas ao poder político, em especial àqueles que faziam as leis. “Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos!”. Como VEJA mostrou, o PT também criou a página Restitui Brasil, com materiais de campanha e passagens bíblicas. “Não votamos em quem destrói nossas famílias e usa o Evangelho para querer armar o Brasil”, diz o texto.

A escolha de Isaías também faz sentido porque o profeta é um dos mais populares entre as denominações neopentecostais, que reúnem a grande maioria dos evangélicos, por causa do conteúdo messiânico de suas pregações e do anúncio da vinda daquele que seria o Salvador.

A movimentação é uma resposta às pesquisas de intenção de votos divulgadas nesta semana, que apontam para o crescimento de Jair Bolsonaro (PL) entre o público evangélico. Segundo o Datafolha, o presidente tem 49% das intenções de voto nesse segmento contra 32% do petista.