Quem é o maior favorito ao governo nos dez maiores colégios eleitorais

O governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB), é o maior favorito nas eleições para o governo entre os dez maiores colégios eleitorais do país. Ao menos é o que aponta a mais nova pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 5.

Barbalho soma 67% das intenções de votos totais em sua campanha pela reeleição, o que daria 80% dos votos válidos, de acordo com o instituto. O segundo colocado, Zequinha Marinho (PL), tem 14% dos votos válidos.

A vantagem do emedebista, que conta com o apoio de três presidenciáveis — ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e as senadoras Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil) — aponta para uma provável vitória no primeiro turno. A coligação de Barbalho tem nada menos que dezesseis partidos, um arco que reúne desde do PT ao PSDB, passando por partidos do Centrão, como Repúblicanos e PP.

Ratinho Júnior (PSD) no Paraná, Romeu Zema (Novo) em Minas Gerais e ACM Neto (União Brasil) na Bahia também ostentam números que permitem sonhar em liquidar a fatura no primeiro round, segundo o Real Time Big Data, mas nenhum deles chega nos 80% de votos válidos que Barbalho teria no Pará.

A gestão do governador paraense, segundo o mesmo instituto, é aprovada por 73% dos eleitores do estado, o que só reforça seu favoritismo nas eleições.

O Pará é o nono maior colégio eleitoral do país, com 6,082 milhões de eleitores, que correspondem a aproximadamente 3,9% da população apta a votar do país.

O Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores entre os dias 2 e 3 de setembro, e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-07332/2022.