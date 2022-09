Quem é o líder do movimento que promete engrossar o 7 de Setembro

Uma organização que representa cerca de 200 entidades ligadas ao agronegócio se prepara para engrossar o 7 de Setembro em Brasília a convite do próprio Palácio do Planalto. Trata-se do Movimento Brasil Verde Amarelo, que promete levar 28 tratores para participar do desfile na Esplanada dos Ministérios.

Os bolsonaristas também espalharam outdoors pela capital federal convocando a população para a data. “É agora ou nunca”, diz a peça. Antonio Galvan (PTB), ex-presidente da Associação de Produtores de Soja (Aprosoja), se identifica como um dos líderes do movimento, criado em 2017.

O empresário se licenciou do cargo na Aprosoja para disputar uma vaga no Senado pelo Mato Grosso. Na página do movimento Brasil Verde Amarelo, há vídeos de Galvan e propagandas de sua candidatura. “Com certeza vamos atender o chamamento do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Ouçam ele, por favor. O movimento Brasil Verde Amarelo já esteve em 2021, em 15 de maio e 7 de setembro, defendendo essas pautas. Estaremos também neste 7 de setembro”, diz em um vídeo.

Nas redes sociais, Galvan também se identifica como “o único candidato de direita bolsonarista”. Em 2021, foi alvo de investigação do Supremo Tribunal Federal (STF) por suposto financiamento de atos antidemocráticos. Na época, as contas da Aprosoja chegaram a ser bloqueadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes.

O empresário declarou patrimônio de 14 milhões de reais ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a maioria em imóveis, máquinas e equipamentos.

Procurado por VEJA, Galvan afirmou não saber sobre a organização para as manifestações de 7 de setembro, apesar de liderar o Brasil Verde Amarelo e fazer convocações para a data. O empresário também disse que desconhece os membros do movimento e está focado na campanha ao Senado. “Eu sou membro do movimento, mas não sou obrigado a saber”, disse.