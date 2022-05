Quem é o juiz que comanda Alagoas em meio ao tiroteio entre Renan e Lira

À frente do governo de Alagoas em meio a um imbróglio judicial em torno da eleição indireta para governador na Assembleia Legislativa alagoana, o desembargador Kléver Rêgo Loureiro, presidente do Tribunal de Justiça estadual, ocupa atualmente o centro de uma arena que opõe dois pesos-pesados da política nacional: o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o senador Renan Calheiros (MDB-AL).

O governador interino sucede o ex-governador Renan Filho (MDB), que renunciou no início de abril para concorrer ao Senado – disputa na qual tem amplo favoritismo e deve ser eleito. O desembargador assumiu o cargo porque os dois primeiros nomes da linha sucessória não puderam ou não quiseram fazê-lo: Alagoas está desde outubro de 2020 sem vice-governador, quando Luciano Barbosa decidiu concorrer à prefeitura de Arapiraca e venceu a disputa, e o próximo na lista, o presidente da Assembleia, deputado estadual Marcelo Victor (MDB), optou por não assumir o governo para não ficar impedido de concorrer nas eleições de outubro.

Pernambucano de Recife, aos 70 anos, Kléver Loureiro se formou em Direito em 1981 e é juiz desde 1986. Em 2012, por “critério de merecimento”, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça, que ele preside desde 2021.

Antes de virar governador, seu nome ganhou o noticiário em 2019, quando assumiu a condução judicial da falência da Usina de Laginha, do ex-senador e ex-deputado João Lyra, um dos maiores processos falimentares do país, com mais de 19.000 credores e passivo de 2 bilhões de reais. Sua atuação à frente do caso lhe rendeu ao menos duas representações no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com alegações de quebra de imparcialidade pró-Lyra. Uma delas já foi definitivamente arquivada e outra está em vias de ir ao arquivo.

Kléver Loureiro tem dois filhos políticos, Bruno e Júnior Loureiro, ambos ex-prefeitos da cidade de Japaratinga (AL), município de cerca de 8.500 habitantes no litoral norte alagoano conhecido pelas belas praias. Bruno Loureiro foi eleito em 2008, pelo MDB dos Calheiros, assim como Júnior, que venceu as eleições locais em 2016. O filho que leva o nome do atual governador ainda tentou se reeleger em 2020, pelo PP de Arthur Lira, mas foi derrotado.

Em março, ao fim da janela partidária, Júnior Loureiro trocou a sigla de Lira pelo PSB, presidido em Alagoas pelo prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC, autor da ação STF em que o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, determinou a suspensão da eleição indireta na Assembleia. O governador em exercício criticou a medida protocolada no Supremo pelo partido do filho e a classificou como “ato inadequado e antidemocrático”.

Nesta segunda-feira, 9, o ministro Gilmar Mendes decidiu que a eleição indireta deve ter chapas únicas a governador e vice, ao contrário da previsão inicial do edital, e reabriu o prazo para inscrição no pleito. A votação na Assembleia está prevista para domingo, 15.