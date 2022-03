Quem é o inimigo nº 1 de Deltan Dallagnol em sua campanha a deputado

Pré-candidato a deputado federal pelo Paraná, o ex-procurador Deltan Dallagnol parece já ter escolhido seu alvo prioritário de sua campanha por uma cadeira no Congresso: O Supremo Tribunal Federal (STF). Desde que se filiou ao Podemos e lançou oficialmente sua pré-campanha, em 10 de dezembro, Dallagnol tem intensificado os ataques ao tribunal, com críticas diretas a ministros e decisões do plenário. Nesta semana, ele classificou o Supremo como a “casa da mãe Joana”.

A campanha contra o tribunal já teve início no discurso da cerimônia de filiação. O ex-procurador comparou o STF a um árbitro de futebol que tenta “mudar as regras e anular os gols” depois da partida.

Desde então, ao longo dos últimos três meses, Dallagnol já escreveu ou compartilhou cerca de 30 mensagens com críticas ao STF e seus ministros. A tendência se intensificou no fim de janeiro, e o tom das mensagens também aumentou desde então.

Nesta segunda-feira, 7, ele compartilhou uma imagem se mostrando indignado com uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski da semana passada. Lewandowski suspendeu uma ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por suposto tráfico de influência na compra de caças Gripen pela Força Aérea Brasileira. O ministro considerou que os procuradores demonstraram ter “quando menos, franca antipatia e, em consequência,

manifesta parcialidade” em relação a Lula no processo. Para chegar a esse entendimento, ele usou como base as mensagens apreendidas na Operação Spoofing, que mostra conversas entre membros do Ministério Público Federal e também com o então juiz Sergio Moro sobre processos da Lava Jato.

“O STF virou a casa da mãe Joana. Você concorda? O que é o STF para você?”, fustigou Deltan nas redes.