Quem é o eleitor que ainda sustenta o apoio a Bolsonaro

Embora amargue a pior rejeição entre todos os presidenciáveis e tenha avaliação predominantemente negativa em todos os setores da sociedade, Jair Bolsonaro (PL) ainda conta com alguns “focos de resistência” que seguram o capitão em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto.

Segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 9, o presidente tem índices de aprovação relativamente melhores, ainda que abaixo da avaliação negativa, entre homens (24% de avaliação positiva), do centro-oeste (26%), de 25 a 34 anos (24%), com ensino médio ou superior (23%) e renda superior a mais de 5 salários mínimos (26%).

Nas intenções de votos, Bolsonaro está empatado com Luiz Inácio Lula da Silva (31%) no público com renda superior a 5 salários mínimos. Entre os eleitores do centro-oeste, o capitão tem 31% (contra 32% do petista). O presidente supera o petista em um único recorte do levantamento: ele tem 39% entre os eleitores que consideram a corrupção o principal problema do país (Lula tem 27%).

Importante base de apoio do capitão, os evangélicos estão hoje mais divididos quanto ao apoio ao presidente: a aprovação ao governo (32%) supera a avaliação regular (29%) e se aproxima da negativa (37%).

Segundo a pesquisa, Lula tem 46% das intenções de voto, contra 25% de Bolsonaro na média de todos os cenários apresentados. Os dois principais concorrentes subiram um ponto percentual cada, dentro da margem de erro, em relação ao levantamento de janeiro.

O petista também tem a menor rejeição entre os primeiros colocados na pesquisa: 43% disseram que conhecem Lula e não votariam nele. Bolsonaro lidera neste quesito (66% de rejeição).

A pesquisa ouviu 2 000 eleitores entre os dias 3 e 6 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é BR–08857/2022.