Quem é o braço direito de Michelle Bolsonaro no PL Mulher

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro convidou nesta terça-feira, 11, a deputada federal Amália Barros para assumir o cargo de vice-presidente nacional do PL Mulher. A parlamentar foi eleita para o seu primeiro mandato pelo Mato Grosso em 2022.

“Eu estou muito feliz, estou tonta, eu não esperava. A senhora sempre me dando presentes, abençoando a minha vida. A senhora me abençoou, me elegeu, eu tenho certeza que trará outras mulheres de propósito para o nosso PL”, agradeceu Amália em um vídeo publicado no Twitter.

Sem experiência na política, Amália é jornalista e disputou uma eleição pela primeira vez em 2022. Foi eleita com 70.294 votos. A deputada é bolsonarista declarada e faz críticas constantes ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT em suas redes sociais. No dia da posse na Câmara dos Deputados, posou com placas de “fora Lula” ao lado dos bolsonaristas mais radicais do PL, como Eduardo Bolsonaro (SP), Carla Zambelli (SP), Nikolas Ferreira (MG) e Carlos Jordy (RJ). Boa parte de sua campanha foi bancada por empresários do agronegócio de Mato Grosso.

Neste ano, a deputada apresentou apenas um projeto de lei, que dispõe sobre planos de saúde para tratar da cobertura dos procedimentos clínicos ou cirúrgicos relacionados ao implante, ajuste ou explante de lentes esclerais ou próteses oculares. Aos 20 anos, Amália teve uma doença que a deixou cega do olho esquerdo. Fez 12 cirurgias frustradas e hoje utiliza uma prótese ocular. Seu nome também virou uma lei, sancionada por Bolsonaro em 2021, que classifica a visão monocular como deficiência visual. Assim como Michelle, a deputada se define como uma ativista pelas pessoas com deficiência.