Quem é o bispo que é padrinho de Arthur Lira entre os evangélicos

O pastor Samuel Ferreira, bispo da igreja Assembleia de Deus Madureira, tem um parlamentar para chamar de favorito. Em junho passado, durante um culto, ele puxou o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, que estava em uma bancada a seu lado, trouxe a seu encontro o também pastor Jacques Balbino e deu o seguinte recado, seguido por risos e aplausos: “Lá nas nossas igrejas, durante as eleições, nós só vamos falar de Jesus e do senhor (Lira). Se ele (pastor Jacques) não falar, vou mandá-lo para um trabalho lindo, nas montanhas do Nepal”. Na última quarta-feira, 25, Balbino e Lira se reuniram, na sede da igreja, em Maceió.

Veja o vídeo abaixo.

O “padrinho” de Lira na Assembleia de Deus Madureira foi investigado na Operação Lava-Jato sob a acusação de fornecer uma conta bancária para o ex-deputado Eduardo Cunha, seu ex-aliado. Depois disso, recebeu um passaporte diplomático do então ministro das Relações Exteriores José Serra. Em 2017, o bispo entrou na delação premiada de Antonio Palocci, acusado de receber 1 milhão de dólares da JBS. Ele sempre negou as acusações.

Antes de se converter ao bolsonarismo, Samuel Ferreira apoiou a eleição de Dilma Rousseff, em 2014. Durante a campanha, ele a levou a um culto no bairro do Brás, em São Paulo. Após o rompimento entre Cunha e Dilma, o evangélico chegou a ser escalado por aliados de ambos para fazer um meio-campo entre o governo e o então presidente da Câmara. A empreitada não foi adiante.

O pai de Samuel, Manoel Ferreira, bispo primaz do Ministério Madureira, se reuniu em junho do ano passado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio de Janeiro, em um encontro que chegou a ser ventilado como uma possível reaproximação lulista com os evangélicos. A medida não prosperou e gerou irritação entre a ala mais jovem da igreja, ligada ao presidente Jair Bolsonaro (PL).