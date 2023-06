Quem é o assessor do STJ que guiou Zanin pelo Senado antes de sabatina

O advogado Cristiano Zanin Martins, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), fez um périplo pelo Senado nos dias que antecederam a sua sabatina, realizada nesta quarta-feira, 21. O principal responsável por guiar o candidato a magistrado pelos corredores do Congresso — inclusive acompanhá-lo hoje à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) — não foi um político, mas o assessor parlamentar Flávio Ribeiro Santana, que tem um longo histórico de atuações no Legislativo e Judiciário.

Assessor de assuntos parlamentares do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ele foi cedido temporariamente pela ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente da Corte, para auxiliar Zanin em sua missão. Santana tem um bom trânsito no Senado e atuou pessoalmente para viabilizar os mais de sessenta encontros do advogado com os responsáveis pela aprovação da nomeação, incluindo parlamentares da oposição bolsonarista. Em pouco mais de dez dias, por exemplo, o ex-defensor de Lula conversou com 42 senadores.

Morador de Brasília, Flávio Ribeiro Santana tem 48 anos, é casado e possui dois filhos. Ele se formou em Ciência Política pela Universidade de Brasília, em 1998. Atualmente está no nono semestre de Direito, no Instituto Processus. Desde 2003 ele vem atuando no serviço público, com passagens pelo Tribunal Superior Eleitoral, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal e, a partir do ano passado, no Superior Tribunal de Justiça.