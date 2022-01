Quem é o advogado que vai substituir Felipe Santa Cruz à frente da OAB

Candidato único com o apoio de 26 seccionais e do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, o criminalista amazonense José Alberto Simonetti deverá assumir o comando da entidade no início do próximo mês. A eleição será no dia 31 de janeiro, e a posse já no dia seguinte, 1º de fevereiro.

Atual secretário-geral da OAB, Beto Simonetti, como é conhecido, tem hoje sob suas atribuições a organização do Exame de Ordem — alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro, que é contra a exigência profissional — e questões relacionadas às prerrogativas profissionais dos advogados.

Foi Simonetti quem tomou a frente, representando a OAB, das negociações para que parlamentares incluíssem a criminalização de violações das prerrogativas da categoria na Lei de Abuso de Autoridade, aprovada em 2019. O desrespeito às garantias profissionais pode render prisão de até um ano.

À frente da OAB, Simonetti deverá dar ao comando da entidade um perfil diferente do imprimido por Santa Cruz, que protagonizou embates públicos com Bolsonaro. O próximo presidente tem sinalizado que irá se concentrar nas questões que dizem respeito ao trabalho dos advogados, deixando em segundo plano os assuntos de política nacional.