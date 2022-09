Quanto vale a atuação de Janja e Lu Alckmin como ‘militantes’ de Lula

Mulheres do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), Rosângela da Silva e Lu Alckmin são figuras assíduas tanto nos bastidores quanto em eventos da campanha que lidera as pesquisas de intenção de voto à Presidência da República. Cada vez mais influente junto ao marido, motivo pelo qual chegou a causar algum incômodo em aliados do petista, a socióloga Janja costuma discursar em palanques, enquanto Lu tem se mostrado mais atuante politicamente do que nos tempos de primeira-dama de São Paulo – a mulher de Alckmin chegou a ser cotada como candidata a deputada em 2022 pelo PSB, o que não se confirmou.

De tão ativas, Janja e Lu Alckmin aparecem na prestação de contas de Lula à Justiça Eleitoral. A atuação das duas como “militantes” foi informada pela campanha do ex-presidente a um custo de 1.983,60 reais cada uma. Os valores são estimáveis, ou seja, Janja e Lu não receberam o dinheiro, mas “doaram” serviços, motivo pelo qual aparecem tanto entre os doadores quanto entre os prestadores de serviço e fornecedores da campanha.

O mesmo ocorre com aliados de Lula que integram o alto comando da sexta campanha presidencial do petista. Os serviços do tesoureiro Márcio Macedo foram estimados em 23.925 reais, enquanto o valor atribuído aos coordenadores Aloizio Mercadante e Gilberto Carvalho, ambos ex-ministros, é de 14.850 reais.