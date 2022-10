Quanto custou cada voto no ex-ator pornô Kid Bengala, derrotado em SP

Os pouco mais de 10.000 votos que o ex-ator pornô Kid Bengala (União Brasil), cujo nome é Clovis Basilio dos Santos, obteve no domingo, 2, mostraram que a grande exposição na TV e nas ruas, feita a custo de muito dinheiro, não foi suficiente para elegê-lo deputado federal. Um dos políticos que mais obtiveram recursos de sua legenda para a eleição à Câmara, ele ganhou 2,4 milhões de reais para a campanha. Ou seja, cada voto saiu por 240 reais.

A abundância de dinheiro na conta de Kid contrastou com diversas reclamações de postulantes da mesma legenda, que ficaram com o pires na mão em busca de algum financiamento partidário. O ex-ministro da Educação Mendonça Filho, por exemplo, ameaçou recorrer à Justiça Eleitoral de Pernambuco para que sua parte do dinheiro do partido fosse destinada pelo União. Ao contrário do ex-ator, Mendonça conseguiu se eleger.

Como comparação, o campeão paulista de votos para a Câmara, Guilherme Boulos (PSOL), obteve 2,3 milhões de reais para a sua campanha e conseguiu 1 milhão de votos — ou seja, cada voto custou pouco mais de 2 reais.