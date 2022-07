Quanto custam as caravanas de radicais para o 7 de Setembro de Bolsonaro

Assim que o presidente Jair Bolsonaro (PL) deu a senha, durante discurso de lançamento de sua campanha à reeleição no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, convocando manifestantes para irem às ruas no Sete de Setembro, sob o pretexto de “defesa da liberdade” e “pela última vez”, seus seguidores começaram a organizar as primeiras caravanas com destino a São Paulo e a Brasília.

Em uma delas, que sairá de Belo Horizonte e seguirá até a Avenida Paulista (serão mais de 580 quilômetros para ir e o mais 580 para voltar), o organizador cobrará 190 reais de cada passageiro. A ideia é embarcar 112 pessoas, divididas em dois ônibus. “Estamos buscando patrocínios e ajuda de empresários para reduzir os custos e permitir que pessoas sem dinheiro possam nos acompanhar”, afirma o homem, que não quis se identificar e busca passageiros em grupos no Telegram.

Se o trajeto for mais longo, como de Palmas (TO) a Brasília (serão 1 600 quilômetros no total), o valor é maior do que o da empreitada mineira: 300 reais, com direito a uma camiseta.

Reportagem de VEJA desta semana mostra como a atitude do presidente mobilizou o bolsonarismo nas redes sociais e provocou a reação das autoridades e da sociedade civil, preocupadas com o caráter golpista, de ruptura com as instituições, que as convocações vêm ganhando.