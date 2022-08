Quantas vezes Lula pediu um “cheque em branco” no JN

Entrevistado na quinta-feira, 25, no Jornal Nacional, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) evitou detalhar pontos importantes do que fará no governo se conseguir voltar ao Palácio do Planalto. Em linhas gerais, o petista fugiu de alguns temas, repetindo a mensagem de que seu estilo de governar e os resultados de suas gestões já são suficientemente conhecidos. De certa forma, pediu uma espécie de cheque em branco aos eleitores em várias ocasiões. “Você pode ficar certa que as coisas virão a acontecer da forma mais republicana possível que possa acontecer. Sabe por que eu estou querendo voltar? Porque eu quero ser melhor do que eu fui. Eu quero ser melhor. Eu quero voltar, eu quero fazer coisas que eu deveria ter feito mas não sabia que era possível fazer”, declarou no início da sabatina.

Sobre o orçamento secreto, por exemplo, Lula disse que vai acabar com a prática. Como? “Eu quero que você me cobre, nós vamos resolver conversando com os deputados”, garantiu o candidato aos apresentadores. Questionado sobre os desafios da economia, o ex-presidente afirmou que “nunca antes na história do Brasil” houve uma chapa como a dele com Alckmin, com capacidade de ganhar credibilidade interna e externa. “Eu vou voltar a governar esse país, se o povo assim permitir, para fazer as coisas melhor do que eu fiz. A minha obsessão – um homem de 76 anos de idade que digo todo dia que tem energia de 30 – de voltar a governar esse país é porque eu acho que é possível recuperar esse país, a economia voltar a crescer, a gerar emprego, a gerar melhoria nas condições de vida da pessoa. Eu estou convencido disso”, disse em outro momento.

Ao final da entrevista, quando teve um minuto para suas considerações finais, Lula pediu mais um cheque em branco e prometeu negociar a dívida de famílias com contas de gás, água e luz atrasadas. “Nós vamos negociar essa dívida. Pode ficar certo que nós vamos negociar”, concluiu.