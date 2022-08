Qual foi a peça-chave para a decisão de Moraes contra grupo bolsonarista

Apesar de a Polícia Federal ter pedido autorização para deflagrar uma operação contra empresários bolsonaristas somente com base em reportagens que noticiaram que eles haviam defendido um golpe de Estado em um grupo de WhatsApp, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes levou em consideração a manifestação de um juiz que atua em seu gabinete para tomar a decisão.

Como se sabe, Moraes autorizou no último dia 19 a busca e apreensão contra os empresários, que tiveram seus celulares apreendidos na terça passada, 23. A medida, considerada bastante invasiva, gerou polêmica, e até agora não se sabia quais eram os fundamentos da decisão do ministro.

A peça-chave para o ministro autorizar a operação da PF foi uma manifestação do juiz instrutor Airton Vieira, que veio a público nesta segunda-feira, 29, após Moraes retirar o sigilo do processo. Nessa manifestação, Vieira elenca uma série de elementos de conexão entre o pedido da PF contra os empresários bolsonaristas e outros cinco inquéritos que estão sob a relatoria de Moraes no STF: o das fake news, o dos atos antidemocráticos (já arquivado a pedido da Procuradoria-Geral da República), o das milícias digitais, o que investiga convocações para o ato de 7 de Setembro de 2021 (que teve caminhões e tratores na Esplanada dos Ministérios) e o que apura a divulgação de informações falsas sobre a Covid-19 por parte do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em um dos pontos de conexão do pedido da PF com os inquéritos em curso, por exemplo, o juiz instrutor do gabinete de Moraes aponta que o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, tem relações com um outro empresário do Paraná que disponibilizou veículos para participar do ato de teor golpista realizado em setembro do ano passado em Brasília.

Ao final, o juiz Airton Vieira opina pela autorização para a operação de busca e apreensão pretendida pela Polícia Federal contra os oito empresários, que, para ele, podem constituir o “núcleo financeiro” do esquema de disseminação de notícias falsas, ataques às instituições democráticas e convocações para atos de rua com potencial de gerar violência.

