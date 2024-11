Qual foi a pauta no encontro mais recente dos governadores de oposição

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No último dia 5, governadores de oposição participaram de um jantar promovido pelo Instituto Península, organização sem fins lucrativos ligada à família do empresário Abílio Diniz. O encontro foi organizado pela empresária Ana Maria Diniz e ocorreu no Hotel Fasano, em São Paulo, e teve a participação de Ratinho Júnior (PSD), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Ronaldo Caiado (União Brasil).

Na ocasião, os governadores discutiram avanços de suas gestões na Educação, área de foco do instituto. Os chefes dos Executivos estaduais celebraram resultados satisfatórios na mais recente edição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgados pelo governo federal em agosto — Paraná e Goiás obtiveram os melhores números no Ensino Médio, pontuando 4,8 e 4,3, respectivamente, neste segmento.

Um ponto trazido à mesa foram os projetos de terceirização de atividades de suporte nas escolas das redes estaduais no Paraná e em São Paulo. Em 2024, as gestões de Ratinho e Tarcísio conseguiram aprovar leis que permitem a entrada do setor privado nos setores administrativo e financeiro das instituições de ensino, medidas que estão em fase de discussão e implementação junto aos municípios.

Outra frente em que os estados vêm investindo esforços é na flexibilização orçamentária para destravar recursos extras para a Educação. Interlocutores dos governos destacam que um grande volume da arrecadação, particularmente as verbas direcionadas à Saúde, já chegam com destino “carimbado” aos cofres públicos e não podem ser aplicados em áreas de maior urgência, mesmo quando há sobra nos caixas estaduais.

A expectativa dos governadores é aproveitar o bom desempenho de indicadores de ensino para projetar suas imagens além das divisas estaduais, já que tratam-se de três dos nomes melhor cotados para representar a direita nas próximas eleições presidenciais. Cautelosos, esses políticos têm dito que é cedo para discutir sucessão ao Palácio do Planalto e que o foco está na entrega de resultados em seus estados. Mas é inegável que a campanha para 2026 já começou.