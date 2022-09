Qual é a vantagem de Lula? Para institutos, ela pode ser de 3 ou 15 pontos

Não está fácil para o eleitor saber qual é o real cenário da disputa presidencial. Todas as pesquisas divulgadas pelos institutos na última semana trouxeram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) numericamente à frente, mas a vantagem dele para o presidente Jair Bolsonaro (PL) variou de 3,1 a quinze pontos percentuais.

Quem deu a maior distância até agora foi o Ipec, instituto formado por ex-executivos do Ibope, que detectaram um placar de 46% a 31% para o petista em levantamento divulgado na segunda-feira, 12. O movimento, no caso, era favorável a Lula, porque há uma semana a diferença entre eles era de treze pontos (44% a 31%) — agora chegara a quinze.

A menor diferença quem trouxe foi o Paraná Pesquisas, no dia seguinte: apenas 3,1 pontos percentuais (39,6% a 36,5%), o que caracteriza empate dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O instituto foi o único até agora a apontar empate técnico – já havia feito isso no levantamento divulgado uma semana antes.

Acesse o agregador de pesquisas de VEJA.

Quem ficou mais próximo do Paraná Pesquisas foi a BTG/FSB, que cravou seis pontos de diferença em levantamento divulgado na segunda-feira (veja lista abaixo com os percentuais de cada instituto). A Genial/Quaest, publicada nesta quarta-feira, 14, fica no meio do caminho, com oito pontos percentuais.

Paraná Pesquisas, BTG/FSB e Genial/Quaest mostram a diferença de Lula para Bolsonaro ficando menor em relação ao levantamento anterior, mesmo que dentro da margem de erro – seja com oscilações negativas do petista seja com variações positivas do presidente.

Continua após a publicidade

O Datafolha divulgado na sexta-feira, 9, fica mais perto da constatação do Ipec: aponta onze pontos de diferença para Lula (45% a 34%), também com a diferença entre os principais concorrentes encurtando (o petista ficou estável, Bolsonaro oscilou para cima).

Ou seja, a única pesquisa que, por ora, mostrou a diferença aumentando foi o Ipec. As demais mostram um cenário de aproximação entre os dois principais rivais. Todas as sondagens foram feitas após as manifestações de 7 de Setembro, quando Bolsonaro levou milhares de apoiadores às ruas e transformou o Dia da Independência em atos de cunho eleitoral no Rio de Janeiro e em Brasília.

Veja como está a disputa e os dados técnicos de cada levantamento:

QUAEST

Lula: 42%

Bolsonaro: 34%

Diferença: 8 pontos percentuais

Margem de erro: 2 pontos para mais ou para menos

Data da divulgação: 14 de setembro

Entrevistas: 2.000

Período de coleta: 10 a 13 de setembro

Modo de coleta: presencial

PARANÁ PESQUISAS

Lula: 39,6%

Bolsonaro: 36,5%

Diferença: 3,1 pontos percentuais

Margem de erro: 2,2 pontos para mais ou para menos

Data da divulgação: 13 de setembro

Entrevistas: 2.020

Período de coleta: 8 a 12 de setembro

Modo de coleta: presencial

BTG/FSB

Lula: 41%

Bolsonaro: 35%

Diferença: 6 pontos percentuais

Margem de erro: 2 pontos para mais ou para menos

Data da divulgação: 12 de setembro

Entrevistas: 2.000

Período da coleta: 9 a 11 de setembro

Modo de coleta: por telefone

IPEC

Lula: 46%

Bolsonaro: 31%

Diferença: 15 pontos percentuais

Margem de erro: 2 pontos para mais ou para menos

Data da divulgação: 12 de setembro

Entrevistas: 2.000

Período da coleta: 9 a 11 de setembro

Modo de coleta: presencial

DATAFOLHA

Lula: 45%

Bolsonaro: 34%

Diferença: 11 pontos percentuais

Margem de erro: 2 pontos para mais ou para menos

Data da divulgação: 9 de setembro

Entrevistas: 2.676

Período da coleta: 8 a 9 de setembro

Modo de coleta: presencial