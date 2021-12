Quais são as maiores apostas de Doria para melhorar sua aprovação em SP

No cômputo geral, a última rodada da Paraná Pesquisas sobre cenário eleitoral para 2022 em São Paulo mostrou que os paulistas estão quase divididos com relação à gestão de João Doria: enquanto 51% desaprovam seu governo, 43,1% o aplaudem. O staff do tucano aposta em uma grande virada nos próximos meses, com base na evolução de alguns indicadores importantes da série histórica do mesmo levantamento. Comparada à pesquisa realizada em maio, por exemplo, a avaliação de ótimo/bom subiu de 15,8% para 28,2%, enquanto a de ruim/péssimo recuou de 54% para 39%.

Na visão do entorno de Doria, tais números comprovam que o processo de reversão de imagem negativa já começou, com o respectivo reconhecimento da qualidade da gestão em São Paulo. A expectativa dentro do Palácio dos Bandeirantes é que a virada total ocorra até maio, depois de meses seguidos de grandes inaugurações de obras em São Paulo. Para o início de 2022, entre outras coisas, o governo vai entregar obras viárias importantes, como a duplicação da Rodovia dos Tamoios no trecho de serra em direção ao Litoral Norte, além de duas novas estações de metrô na capital. Outra grande vitrine da gestão, a recuperação do Rio Pinheiros, também caminha em ritmo avançado. Passo fundamental para esse monumental trabalho de revitalização, a meta de interligação de mais de 500 000 domicílios à rede de saneamento deve ser concluída em maio de 2022 — o prazo inicial era dezembro.