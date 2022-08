Quais eleitores Simone Tebet começou a cativar, segundo as pesquisas

A candidata à presidência Simone Tebet (MDB), que se apresenta como o nome da terceira via nestas eleições, cresceu ligeiramente acima da margem de erro em dois recortes do eleitorado, segundo pesquisa Ipec (antigo Ibope) feita nos dias 26 a 28 de agosto e divulgada nesta segunda-feira, 29. Na comparação com o levantamento anterior, realizado de 12 a 14 de agosto, Tebet cresceu entre os eleitores mais ricos, com renda familiar de mais de cinco salários mínimos (de 1% para 4%), e entre os que vivem na região Sul do país (de 1% para 5%).

No cômputo geral, a candidatura de Tebet cresceu dentro da margem de erro, apenas um ponto percentual, de 2% para 3% das intenções de voto. A pesquisa Ipec foi feita após as entrevistas dos principais candidatos ao Jornal Nacional, na semana passada, mas antes do primeiro debate presidencial, realizado no domingo à noite na Band. Aliados da emedebista avaliaram como positiva a participação dela no evento — e esperam que as próximas pesquisas feitas depois do debate captem isso.

A pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira foi encomendada pela TV Globo, ouviu 2.000 pessoas em 128 municípios de todo o país e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR‐01979/2022.