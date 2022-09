PT vira sobre Capitão Wagner e candidato de Ciro na reta final no Ceará

O deputado estadual Elmano de Freitas (PT) aparece pela primeira vez numericamente à frente do deputado federal Wagner de Sousa Gomes, o Capitão Wagner (União Brasil), na disputa pelo governo do Ceará, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira, 28, pelo instituto Paraná Pesquisas. Os dois estão empatados tecnicamente.

De acordo com a sondagem, feita entre os dias 23 e 27 de setembro, Elmano tem 33,3% das intenções de voto contra 33,1% de Wagner – no levantamento divulgado no dia 13 de setembro, o petista tinha 23,3% contra 36,8% do candidato do União Brasil. A margem de erro é 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa divulgada hoje, o candidato de Ciro Gomes (PDT), o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), aparece em terceiro lugar, com 18,8% — ele tinha 24,4% no levantamento anterior.

Em agosto, Elmano era apenas o terceiro colocado, com 17,7% das intenções de voto contra 40,1% de Wagner e 22,3% de Cláudio. A virada do petista foi impulsionada pelos apoios do ex-governador Camilo Santana (PT) – favoritíssimo ao Senado, com 62,5% das intenções de voto –, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da governadora, Izolda Cela, que era do PDT mas saiu após ter sido preterida pelo grupo de Ciro.

A escolha de Roberto Cláudio desagradou ao PT e colocou fim a uma aliança que governou o Ceará por quatro mandatos – dois com Cid Gomes e dois com Camilo Santana.

Enquanto os padrinhos de Elmano de Freitas gozam de boa popularidade no Ceará, Wagner é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que é mal avaliado no estado.

Na pesquisa divulgada hoje, nenhum outro candidato consegue pontuar na corrida ao governo. Entre os entrevistados, 6,8% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 6,6% declaram que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores de sessenta municípios do Ceará e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº CE-05327/2022.