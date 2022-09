PT vai pedir a cassação de bolsonarista por intimidar jornalista em debate

Os deputados estaduais paulistas Emídio de Souza e Paulo Fiorilo anunciaram que irão pedir a cassação de Douglas Garcia (Republicanos), que também é parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo, em razão da tentativa de intimidação contra uma jornalista durante o debate entre candidatos a governador na TV Cultura, na noite de terça-feira, 13.

Douglas Garcia, que é um dos principais aliados do clã Bolsonaro em São Paulo, foi para cima da jornalista Vera Magalhães, apresentadora do programa Roda Viva e uma das entrevistadoras do debate, com o celular ligado e dizendo que ela era “uma vergonha para o jornalismo”.

A postura do deputado replica a do seu aliado, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que também atacou a jornalista durante o primeiro debate presidencial, na Band, em agosto.

“Vamos pedir a cassação do mandato do deputado Douglas Garcia. A postura do parlamentar é incompatível com o Estado Democrático de Direito e o seu comportamento perante a jornalista Vera Magalhães representa um grave desrespeito com as mulheres”, postou Emídio nas redes sociais.

Em nota, o Prerrogativas, grupo de advogado que apoia a candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também pediu punição ao parlamentar. “Esperamos que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o partido Republicanos tomem as medidas cabíveis para apuração das condutas do deputado estadual que, a toda evidência, ferem o decoro e a ética das instituições que representa”, afirmou em nota.

Segundo o grupo, o comportamento do deputado é inspirado pelo presidente da República. “É sintomático que tais ataques majoritariamente se destinem à jornalistas mulheres, o que denota o machismo e a misoginia inerentes ao bolsonarismo. Também é sintomático que as agressões verbais do Presidente da República usualmente serem emuladas por seus apoiadores de maneiras ainda mais violentas”, afirma.