PT vai ao TSE contra ‘motociatas’ de Bolsonaro em Goiás e Mato Grosso

O PT do ex-presidente Lula, pré-candidato à disputa ao Palácio do Planalto, apresentou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) duas representações contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) por causa de “motociatas” realizadas na semana passada. Para os petistas, tais eventos configuraram propaganda eleitoral antecipada. Uma das “motociatas” foi em Rio Verde (GO) e a outra em Cuiabá (MT). Nesta segunda, 25, manifestação semelhante teve lugar em Ribeirão Preto, no interior paulista, para onde Bolsonaro viajou para participar da feira agropecuária Agrishow.

“Não há dúvida a respeito do caráter eleitoral do evento, bem como do pronunciamento do Representado (Bolsonaro) na ocasião. A realização de carreata e ‘motociata’, com a participação do pré-candidato e difundida nas redes sociais, configura, por si só, ato de propaganda antecipada eleitoral, não permitida pela legislação eleitoral brasileira, não exigindo pedido explícito de votos para tanto”, alegou o PT. “Tal foi a ostensividade do ato de campanha praticado pelo Representado que a própria imprensa destacou expressamente o caráter eleitoral do evento.”

Anteriormente, o PT já havia questionado na Justiça Eleitoral “motociatas” semelhantes realizadas no Paraná e em São Paulo. Esse tipo de evento se tornou recorrente na agenda do presidente Jair Bolsonaro e aumentou de frequência desde o ano passado. O período de campanha eleitoral previsto na lei começa em 16 de agosto.

Como mostrou reportagem de VEJA no início do mês, mudanças na lei legislação eleitoral a partir de 2015 flexibilizaram o que pode ser feito durante a pré-campanha, proibindo expressamente apenas que o pré-candidato peça votos. A intenção do Congresso foi simplificar as regras e tirar da Justiça Eleitoral o poder de arbitrar as contendas, mas a judicialização só vem crescendo. A pena para esse tipo de infração costuma ser branda: multa de 5 000 a 25 000 reais.