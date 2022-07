PT tenta reavivar investigação sobre tiros contra caravana de Lula em 2018

Mais de quatro anos depois de um ônibus em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava, em Laranjeiras do Sul, no Paraná, ser atingido por um disparo de arma de fogo, o Partido dos Trabalhadores pediu nesta terça-feira, 12, à Procuradoria-Geral da República (PGR) que solicite a federalização das investigações, hoje a cargo da Polícia Civil e do Ministério Público paranaenses. Desde o fim do ano passado, após o Instituto de Criminalística afirmar que as análises até aquele momento não apresentavam conclusões, a ação segue parada, sem movimentações na Justiça.

O episódio ocorreu no dia 27 de março de 2018. Dois ônibus da caravana do petista foram alvejados quando iam de Quedas do Iguaçu a Laranjeiras do Sul, região Centro-Sul do Paraná. Um dos ônibus, que transportava jornalistas que cobriam a caravana, foi atingido na lataria, nos dois lados. Também havia uma marca de disparo na janela. O outro ônibus foi atingido na lataria, abaixo da janela. Ninguém ficou ferido. O ônibus em que Lula viajava não foi atingido. Os veículos teriam diminuído a velocidade ao passarem sobre um “miguelito”, um apetrecho feito com metal e pregos usado para furar pneus. As marcas dos disparos só foram percebidas quando os motoristas desceram para verificar o que havia ocorrido com os pneus.

Agora, o PT, mais de 1.500 dias depois, quer que o caso seja analisado pela PGR. “A federalização da investigação é medida que se impõe,

notadamente para reprimir eventos que vem se repetindo e podem culminar em atentados até mesmo mais graves do que a famigerada invasão do Capitólio, nos Estado Unidos da América”, diz a representação assinada por sete partidos (PCdoB, PT, PSOL, PSB, PV, Rede e Solidariedade).

No mesmo dia, as legendas também solicitaram ao Ministério Público Federal a federalização das investigações do assassinato do guarda municipal Marcelo Aloizio de Arruda, ocorrida no último fim de semana. Na segunda-feira, 8, o procurador-geral da República, Augusto Aras, havia dito que não tomaria tal atitude, pois o caso estava em andamento na esfera estadual do Paraná, com o acusado preso. Agora, ele deverá se pronunciar novamente sobre esse caso.

