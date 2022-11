PT e PSB oficializam apoio à recondução de Lira à presidência da Câmara

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes (MG), confirmou na tarde desta terça-feira, 29, o apoio do bloco liderado pelo partido à recondução de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara — a sinalização do embarque já havia sido feita na última segunda-feira. Integram o grupo o PSB, o PV e o PCdoB — estes dois últimos fazem parte de uma federação com o PT.

“Decidimos pelo apoio à reeleição do presidente Arthur Lira, compreendendo que temos uma agenda de reconstrução do país, uma agenda que o próprio presidente Arthur Lira foi o primeiro a reconhecer a legitimidade das urnas, do voto popular. E entendemos que é fundamental essa estabilidade institucional. Compreendemos que é possível construir um bloco de governo que possa dar ao país e ao presidente Lula estabilidade, governabilidade, uma base sólida para implementar aquilo que foi contratado pelo povo brasileiro nas urnas”, disse Lopes.

O parlamentar defendeu que a união em torno do nome de Lira se dá pela necessidade de aprovação da ‘PEC do Estouro’ — a PEC 32/2022 protocolada hoje no Senado –, que propõe excluir o Bolsa Família do teto de gastos do governo. De acordo com o líder do PT, os parlamentares das quatro siglas que compõem o bloco “petista” de apoio a Lira iniciarão, ainda nesta terça-feira, um “amplo debate” com as demais legendas que formam a transição de governo de Lula e que deverão constituir a futura base de apoio do petista no Congresso — cerca de 15 partidos.

“Vamos discutir a possibilidade de construir um bloco de governabilidade (…), incorporando a liderança de outros partidos (…). Baseado numa agenda de trabalho, agenda que nos últimos dias conversamos muito com o presidente Arthur Lira. Uma agenda que pressupõe tirar, novamente, o Brasil do mapa da fome (…) entendemos que precisamos aprovar a PEC do Bolsa Família (…), é o primeiro passo para abrir espaço orçamentário e estabelecer as políticas fundamentais no campo da saúde, como por exemplo garantir remédio na Farmácia Popular e garantir o reajuste do salário mínimo com aumento real”, disse o deputado.

Apoio a Arthur Lira

A estratégia do PT em apoiar a reeleição de Lira consiste em conquistar o embarque de bancadas do PSD de Gilberto Kassab, do MDB e do próprio União — que já sinalizou o gesto — à candidatura do alagoano e, assim, negociar com o parlamentar cargos na mesa diretora da Câmara e postos em comissões.

Com a oficialização do PT, PSB, PV e PCdoB ao cacique, deve chegar a dez o número de partidos favoráveis à reeleição do atual presidente da Casa. Na última semana, Solidariedade, Pros e Republicanos formalizaram o posicionamento, enquanto o União e o Podemos fizeram compromissos públicos. O PDT fez um anúncio de “indicativo de preferência” ao alagoano.

