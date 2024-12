PT no divã: o encontro em Brasília que pode mudar os rumos do partido

Ainda que alas do partido defendam que houve melhora no desempenho nas urnas neste ano em relação a 2020 e que o PT está em um processo de reconstrução, o resultado das eleições municipais de 2024 foi diagnosticado internamente como uma derrota e expôs ainda mais a necessidade do Partido dos Trabalhadores de discutir os novos aspectos da sociedade. Esse é o objetivo do seminário “A realidade brasileira e os desafios do PT”, organizado em parceria com a Fundação Perseu Abramo, responsável pela formação política petista, e marcado para a quinta-feira, 5, e sexta-feira,6, em Brasília.

Focado em quatro eixos, o seminário irá discutir “a realidade brasileira e os desafios do PT”; “o novo mundo do trabalho”; “os desafios da comunicação”; e o “contexto internacional da realidade brasileira”. Dentro desses temas, o partido irá debater o saldo das articulações que basearam as propostas do PT nas eleições municipais e há expectativa, inclusive, de que saia um pronunciamento oficial do partido sobre o resultado das urnas. “Essas são conversas valiosas pois nos dá uma série de indícios sobre como a sociedade brasileira está percebendo as mudanças”, diz o partido no site que anuncia o seminário.

Entre os palestrantes, o cientista político, jornalista e estudioso do petismo André Singer irá participar do painel sobre “A realidade brasileira e os desafios do PT”, assim como Margarida Salomão, prefeita reeleita no primeiro turno em Juiz de Fora (MG) – uma das seis cidades, entre as 103 maiores do país, que terá uma prefeitura petista no próximo mandato.

O eixo que irá discutir “O novo mundo do trabalho” terá falas da socióloga do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), Adriana Marcolino, e do comunicólogo Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Um dos temas em discussão é sobre a identificação de uma nova massa de trabalhadores com o empreendedorismo e com o PT e o contraste com o antigo sindicalismo, uma das bases fundadoras do partido.

Para tratar dos “desafios da comunicação”, a deputada Natália Bonavides, derrotada no segundo turno nas eleições de Natal e considerada por petistas um dos símbolos da renovação da legenda, trará a experiência de sua campanha na capital potiguar, vista como bem-sucedida na comunicação. A jornalista e consultora de comunicação Olga Curado também irá palestrar. Nesse eixo temático, há previsão de que se discuta a proeminência da direita nas redes sociais e como os partidos de esquerda podem disputar esse espaço.

Continua após a publicidade

O cientista político José Luís Fiori e o economista Pedro Silva Barros serão palestrantes na conversa sobre o “contexto internacional da realidade brasileira”. Neste aspecto, o PT vive uma dualidade, uma vez que sai da organização de um G20 bem avaliado por integrantes do governo Lula, mas enfrenta o avanço de lideres de direita ao redor do mundo, como o argentino Javier Milei e o americano Donald Trump.

Pautas que vieram à tona depois da frustração eleitoral também serão colocadas em debate, como as críticas ao identitarismo, a defesa de políticas pragmáticas e até onde o partido pode se aliar com partidos de centro e de direita sem sucumbir em meio a uma frente ampla.

Além disso, o seminário antecede uma troca na direção do partido, já que Gleisi Hoffmann termina seu mandato no próximo ano e já há disputas internas pela sucessão da petista. Entre os principais cotados estão o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães.