PT lança canal de televisão via satélite e aguarda aval para TV aberta

O PT lançou nesta quinta-feira, 10, um canal de televisão para a divulgação de conteúdos sobre o partido. Segundo a legenda, a PTSAT funciona via satélite digital, sintonizada no número 1313, e ainda está em fase de testes. A primeira transmissão ocorreu nesta manhã.

A legenda alugou um espaço em satélites. Assim, o sinal passa a integrar as antenas parabólicas. Em nota, o secretário nacional de Comunicação do PT, Jilmar Tatto, disse que a programação será ampliada após o período de testes, com transmissões dos discursos do presidente Lula, documentários e conteúdos sobre formação política. O objetivo seria ampliar os meios de comunicação do partido para atingir mais pessoas.

“As redes sociais são fundamentais, mas normalmente não permitem o aprofundamento do debate político. Pelo contrário, se beneficiam da confusão em torno de um assunto. Em um momento em que o debate público está sendo empobrecido, a TV pode ser um instrumento que nos dá o tempo necessário para debater publicamente nossas ideias”, disse.

Em junho, o PT também pediu autorização ao Ministério das Comunicações para ter uma concessão pública de rádio e TV aberta. O pedido ainda está sob análise da pasta.

Continua após a publicidade

Siga