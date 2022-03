PT investe em formação de militantes e espera ‘nova primavera’ em 2022

O PT abriu nesta semana inscrições para formar militantes para atuar no que chama de “comitês populares” — a ideia é implantar 5.000 deles pelo país ainda no primeiro semestre e fazer com que eles estejam ativos durante a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto. Serão seis encontros semanais comandados pela Escola Nacional de Formação do PT. O projeto foi batizado de “Nova Primavera 2022”.

Os “comitês populares”, segundo a presidente Gleisi Hoffmann, servirão para conectar a militância à direção nacional, para os militantes receberem capacitação e formação permanente e para serem orientados sobre como “mobilizar sua comunidade” neste ano eleitoral. “Queremos que esses comitês sejam embriões de organização popular. Precisamos de participação e apoio”, disse.

“Queremos estimular nossa militância a não pensar apenas em buscar o voto, mas buscar corações e mentes. Esses comitês serão permanentes”, afirmou o ex-ministro Gilberto Carvalho, que dirige a Escola Nacional de Formação do PT, responsável pelo projeto.