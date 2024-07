PT fica sem vice em Recife, mas terá apoio do PSB em duas grandes cidades

O PT ficou fora da chapa do prefeito João Campos (PSB) à reeleição em Recife, mas ganhou apoio para disputar as outras duas maiores cidades de Pernambuco: Olinda e Jaboatão dos Guararapes.

A vaga de vice de João Campos era alvo de uma intensa disputa, já que ele deve deixar a cadeira em 2026 para se candidatar a governador. Os petistas pleiteavam o posto com articulação direta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O prefeito, no entanto, confirmou a escolha de Victor Marques (PCdoB), seu ex-chefe de gabinete, para o posto. Ainda assim, ele terá o apoio do presidente da República e do PT para disputar a reeleição.

A negociação resultou na retirada da candidatura do PSB à prefeitura de Olinda. Nesta terça-feira, 25, a deputada estadual Gleide Ângelo anunciou sua desistência para apoiar o candidato do PT, Vinicius Castello. A aliança foi selada com a presença de João Campos. No sábado, ele foi ao ato que oficializou a candidatura do ex-prefeito Elias Gomes (PT) em Jaboatão dos Guararapes.

Frente Popular

Nesta semana, o prefeito de Recife também anunciou a formação de uma frente ampla em favor de sua reeleição, com o apoio de doze partidos: PSB, PCdoB, PT, MDB, Avante, União Brasil, PV, Solidariedade, Republicanos, DC, PMB e Agir.

“A Frente Popular deu um importante passo para prosseguir com nosso trabalho em prol do Recife. Estamos juntos dentro de um mesmo projeto, formando uma unidade muito fortalecida para disputar a nossa reeleição. Junto com Victor Marques, meu pré-candidato a vice-prefeito, vamos honrar a confiança depositada em nós pelos doze partidos que vão compor a nossa chapa e também pelos recifenses que nos apoiaram e que vão novamente nos apoiar na continuidade do nosso projeto para o Recife”, escreveu nas redes sociais.

A reeleição de Campos é dada como certa — ele tem 75% das intenções de voto, segundo pesquisa de julho do Datafolha, e poderia vencer no primeiro turno. Daniel Coelho (PSD) tem 7%, Gilson Machado (PL), 6%, Dani Portela (PSOL), 3%, Tecio Teles (Novo), 1% e Simone Fontana (PSTU), 1%.