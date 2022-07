PT faz ofensiva na rua e no STF para ligar Bolsonaro à violência política

O PT prepara uma série de manifestações de rua para este domingo, 17, para protestar contra o assassinato do militante petista Marcelo Arruda por um simpatizante bolsonarista, Jorge Guaranho, em Foz do Iguaçu (PT) no sábado, 9, e para tentar responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus seguidores pela escalada da violência política no país.

“O brutal assassinato (..) foi o ápice de uma série de crimes praticados por indivíduos seguidores e entusiastas do discurso de ódio expresso por Jair Bolsonaro, seus familiares e aliados”, afirma o PT em nota publicada em seu site, na qual convoca os simpatizantes a irem às ruas neste domingo.

Um dos atos está previsto para ocorrer em Foz do Iguaçu, local do crime, às 10h, na Praça da Paz. Os protestos estão sendo convocados para todas as capitais. O principal deles deve ocorrer, também às 10h, na região do Masp, tradicional ponto de manifestações na Avenida Paulista, em São Paulo.

*Ato pela PAZ e JUSTIÇA para MARCELO ARRUDA Ato unificado pela paz na política. Já integram a organização PT, PSB, PSOL, PC do B, PV, MBP. Não vamos nos intimidar e exigimos justiça para Marcelo e todas as vítimas da violência política. *#MarceloPresente!* pic.twitter.com/FqJvKCMAGM — Simão Pedro (@simaopedro_SP) July 16, 2022

Na nota, o PT diz que a manifestação “não é uma ação partidária ou eleitoral”, mas o alvo claramente é Bolsonaro. Em artigo pulicado no mesmo site, também neste sábado, o ex-ministro José Dirceu diz que a espiral de violência é estimulada pelo presidente e seus seguidores. “Temos que ocupar as ruas e praças para garantir eleições livres e democráticas e nosso direito sagrado de votar e eleger nossos representantes no Congresso e nosso presidente”, escreve Dirceu.

Já a ofensiva nos tribunais para responsabilizar Bolsonaro já tem ao menos três frentes. Uma delas é tentar federalizar as investigações do crime, levando o caso para a Polícia Federal e a Justiça Federal. A ofensiva aumentou depois que a Polícia Civil do Paraná encerrou o seu inquérito na sexta-feira, 15, e concluiu que o crime não teve motivação política. Para a delegada do caso, Camila Ceconello, em um primeiro momento houve uma discussão por divergências ideológicas e políticas, mas Guaranho foi embora e voltou ao local para executar o crime porque teria sido humilhado por Arruda na frente da esposa e do filho. Ele foi indicado por homicídio qualificado por motivo torpe.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que é do Paraná, criticou duramente o desfecho da investigação pela Polícia Civil estadual. E apontou para Bolsonaro. “A conclusão açodada e contraditória aos fatos do assassinato de Marcelo significa, na realidade, mais um incentivo aos crimes de ódio e à violência política comandadas por Bolsonaro no Brasil. Queremos Justiça, queremos eleições limpas, sem violência. O Brasil precisa de paz”, afirma.

STF

Na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) deu prazo de 48 horas para que Bolsonaro se manifeste numa ação movida pelo PT e outros partidos que apoiam a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que pede que o presidente “se abstenha de ter qualquer tipo de discurso de ódio, e incitação à violência, em qualquer modo de veiculação contra seus opositores”, sob pena de multa individual de 100.000 reais por ato.

Também na sexta-feira, a ministra Rosa Weber encaminhou ao procurador-geral da República, Augusto Aras, uma ação apresentada pela vereadora Liana Cirne Lins (PT), de Recife, na qual ela pede o enquadramento de Bolsonaro na Lei Antiterrorismo pelo incentivo a atos desse tipo por meio de discursos. A iniciativa é praxe nesse tipo de processo. Aras, que recebeu os partidos de oposição nesta semana, tem, no entanto, pouca disposição para aceitar a alegação, como apurou VEJA – leia a matéria aqui.

Reportagem de capa de VEJA desta semana mostra como o assassinato de Marcelo Arruda elevou a tensão política nesse período pré-eleitoral e acendeu o sinal de alerta tanto nas autoridades responsáveis pela segurança do processo eleitoral e dos candidatos quanto nas campanhas dos presidenciáveis — leia a matéria aqui.