PT e PSB decidem apoiar reeleição de Arthur Lira e buscam aval de aliados

O PT e o PSB devem anunciar publicamente nesta terça-feira, 29, o apoio à reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

As bancadas das siglas do presidente e vice eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, respectivamente, vão encaminhar, junto ao PCdoB e ao PV — que formam uma federação com o PT –, pela recondução de Lira.

O apoio de ambas as legendas ao atual presidente da Câmara vinha tropeçando devido a divergências sobre, por exemplo, a composição de comissões na Casa. É o caso de negociações já feitas entre Lira e o PL de Jair Bolsonaro e o União Brasil, o partido mais volumoso do Congresso. Pelas tratativas, ambas as legendas se revezariam na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) — considerada a mais importante. Apesar dos entraves, parlamentares do PT admitem que a decisão visa à governabilidade de Lula junto ao Legislativo — que em grande parte é formado por figuras de oposição.

Coube ao líder do PT Reginaldo Lopes (MG) negociar o bloco das legendas que encaminharão, unidas, pela recondução de Lira. “A coordenação da bancada (do PT), mais PV e PCdoB vão encaminhar pelo apoio à reeleição de Lira. Quem decide é o plenário da federação”, afirmou o parlamentar a VEJA. De acordo com Lopes, Rede e PSOL fazem parte do bloco — que caminhou unificado pela eleição de Lula –, mas não necessariamente apoiarão Lira.

A estratégia do PT está em conquistar o apoio a Lira das bancadas do PSD de Gilberto Kassab, do MDB e do próprio União — que já sinalizou o gesto — e, assim, negociar com o parlamentar cargos na mesa diretora da Câmara e postos em comissões.

Com o embarque do bloco PT, PSB, PV e PCdoB, deve chegar a dez o número de partidos favoráveis à reeleição do atual presidente da Casa. Na última semana, Solidariedade, Pros e Republicanos formalizaram o posicionamento, enquanto o União e o Podemos fizeram compromissos públicos. O PDT fez um anúncio de “indicativo de preferência” ao alagoano.

