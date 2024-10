PT e PL caminham para um duelo direto na maior cidade do Nordeste

A reta final de uma das mais acirradas disputas eleitorais deste ano, a corrida pela prefeitura de Fortaleza, a maior cidade do Nordeste, aponta para a possibilidade de confronto direto no segundo turno entre candidatos representantes da polarização política nacional. A pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira, 2, coloca o deputado estadual Evandro Leitão (PT) na liderança numérica, com 26% das intenções de votos, mas empatado tecnicamente com o deputado federal André Fernandes (PL), que marcou 25%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais e para menos.

Evandro Leitão tem apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação e ex-governador do estado, Camilo Santana (PT). André Fernandes é o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro na cidade.

Segundo o levantamento, Capitão Wagner, do União Brasil, aparece em seguida com 19%, e o atual prefeito José Sarto (PDT), candidato à reeleição, tem 16%. O senador Eduardo Girão (Novo) marcou 2% das intenções de votos. Os demais candidatos tiveram 1% das menções ou menos. Ao todo, 5% dos entrevistados disseram que pretendem votar nulo ou em btranco e 3% não souberam responder.

Na comparação com a pesquisa divulgada pelo mesmo instituto em 16 de setembro, Leitão e Fernandes tiveram oscilações positivas, de 3 e 2 pontos percentuais, respectivamente, enquanto Wagner oscilou negativamente um ponto. Com isso, o candidato do União Brasil, que iniciou a campanha como líder isolado mas vem perdendo pontos, deixou o cenário de empate técnico triplo apontado pelo instituto em setembro, isolando Leitão e Fernandes na primeira colocação.

Segundo turno

O Real Time Big Data mensurou as intenções de votos dos principais concorrentes em uma eventual disputa direta entre eles, em caso de segundo turno. No confronto entre Evandro Leitão e André Fernandes, o petista leva vantagem, por 42% a 39%. Neste caso os votos em branco e nulos seriam 11% e 8% não souberam responder.

Continua após a publicidade

Em uma disputa entre Capitão Wagner e André Fernandes, o candidato do União Brasil levaria vantagem pelo placar 43% a 36%. Neste cenário, 12% votariam em branco ou nulo e 9% não souberam responder.

A simulação de confronto direto entre Capitão Wagner e Evandro Leitão dá vantagem ao candidato do União Brasil, com o placar de 41% a 39%. Neste cenário, 10% votariam em branco e o mesmo percentual não souberam responder.

Para a realização desta pesquisa foram entrevistados mil eleitores de Fortaleza entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número CE – 00424/2024.