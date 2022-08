PT denuncia Bolsonaro ao TCU por fazer campanha em vez de trabalhar

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O PT apresentou denúncia ao Tribunal de Contas da União (TCU) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) sob a acusação de que o presidente faz campanha eleitoral em horário de expediente e dentro de repartições públicas federais, o que é proibido pela legislação.

A denúncia foi apresentada no domingo, 21, e divulgada nesta segunda-feira pelo partido. O documento, aponta o uso da máquina pública para fazer campanha, com desvio de finalidade de suas funções em favor de interesses exclusivamente pessoais.

Segundo o partido, além de vedada pela legislação, a conduta viola os princípios gerais da administração pública, como a moralidade, a eficiência e o dever de probidade, configurando ainda abuso de poder econômico.

“O abandono do cargo público para aventuras pessoais reverbera em prejuízo aos cofres públicos. O enriquecimento ilícito e vantagem patrimonial são de fácil constatação, uma vez que o denunciado tem abandonado, em mais de uma oportunidade, sua função e deveres públicos para cumprir compromissos de interesse estritamente pessoal, usufruindo das benesses do cargo (remuneração, acomodação, veículos, segurança etc) para obter vantagens pessoais como candidato à reeleição ao cargo de Presidente da República”, afirmam, em nota, os advogados Angelo Ferraro e Cristiano Zanin Martins.

