PT defende CPI e punição a parlamentares que apoiaram golpistas

A Direção Nacional do PT defendeu a abertura de uma investigação para apurar o financiamento dos atos terroristas praticados em Brasília, no último domingo, 8, e a responsabilização de parlamentares envolvidos com o terrorismo.

Em nota divulgada nesta segunda-feira, 9, a cúpula do partido pediu que seja instaurada uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre o episódio, que apure as responsabilidades e a cadeia de comando por trás dos atentados. No caso de deputados e senadores que exaltaram ou que de alguma forma participaram dos atos, o pedido é para que sejam denunciados às comissões de Ética da Câmara e do Senado para avaliação de eventual cassação de mandato.

No comunicado divulgado pelo PT, a direção do partido destaca a importância de uma “mobilização permanente” em defesa da democracia — e assinala que o objetivo dos terroristas era conduzir um golpe de estado, por meio da agressão ao funcionamento das instituições.

“Não pode haver complacência com o fascismo, seus inspiradores e financiadores. Sem anistia, observando-se o devido processo legal, o lugar deles é na cadeia”, defende a Comissão Executiva da legenda.

Punição

Na noite de domingo, 8, o ex-vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PSD-AM), também defendeu que a Casa identifique e penalize os parlamentares envolvidos nos atos terroristas. “A Corregedoria precisa identificar todos os que deram apoio ao ato que invadiu e vandalizou as dependências da Câmara e encaminhar todos ao Conselho de Ética para cassação dos seus mandatos. Farei expediente pra isso”, publicou Ramos.

O deputado protocolou, nesta segunda-feira, 9, um requerimento de abertura de sindicância junto à Corregedoria Parlamentar — o documento, que precisa ser apreciado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pede que seja apurada a conduta de todos os parlamentares em relação a apoios, em redes sociais, aos atos de invasão e vandalismo. Ramos cita que deputados poderão ser enquadrados na lei que aumenta a pena para agentes públicos que instiguem a prática de crime àqueles indivíduos sujeitos à sua autoridade ou não-puníveis em virtude de “condição ou qualidade pessoal” — em referência aos vândalos manifestantes.

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS), que disputou a Presidência da República no ano passado, afirmou nesta segunda-feira, 9, que conseguiu o número necessário de assinaturas para pedir a abertura de uma CPI para investigar os atos terroristas ocorridos em Brasília

Para que uma CPI seja aberta no Senado, são necessárias 27 assinaturas. Depois o requerimento precisa passar pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que decidirá se vai instalar ou não a comissão.

Continua após a publicidade