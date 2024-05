PT decide apoiar candidato do PSB em Curitiba e reforça racha na legenda

Em meio a um racha interno sobre a disputa à Prefeitura de Curitiba, o PT decidiu não lançar candidato próprio e apoiar o ex-prefeito Luciano Ducci (PSB) nas eleições deste ano. A decisão foi tomada em reunião da Executiva Nacional na manhã desta segunda-feira, 27. Curitiba era uma das capitais nas quais havia indefinição sobre a homologação dos candidatos petistas a prefeito — em outras dez, incluindo Rio de Janeiro e Recife, o partido ainda não bateu o martelo sobre candidatura própria ou eventual apoio a postulantes de outras siglas.

Após a deliberação da cúpula da legenda, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), que já se colocava como pré-candidato à capital paranaense, disse que sua candidatura está mantida e que deverá recorrer ao Diretório Nacional. “Sigo pré-candidato a prefeito de Curitiba! Com orgulho, serei o CANDIDATO DO LULA (…). Como já tinha ocorrido anteriormente, na instância municipal, também não se alcançou 2/3 dos votos. Diante disto, seguindo o que garante o estatuto, vou recorrer ao Diretório Nacional, a única instância partidária que pode dar palavra final nestas situações”, publicou nas redes.

O parlamentar também compartilhou uma entrevista recente de Luciano Ducci ao jornal O Estado de S. Paulo na qual o ex-prefeito afirma não querer ser “o candidato do Lula”. “Quem quer fazer essa discussão de Lula versus Bolsonaro, direita contra esquerda, é porque quer fazer uma discussão rasa”, afirmou o pessebista em trecho da matéria. “Ou não tem proposta, ou está com medo de disputar a eleição em uma cidade como Curitiba. As questões nacionais não podem ser repercutidas a nível local”, afirmou.

Pesquisas

Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado em 14 de maio mostra que o PT teria dificuldades em manter uma candidatura própria em Curitiba. Segundo a sondagem, no principal cenário, Zeca Dirceu tem apenas 0,8% das intenções de voto, muito abaixo dos 22,9% ostentados pelo líder da pesquisa, o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) — aliado e candidato do governador Ratinho Jr (PSD).

De acordo com a pesquisa, aparecem, na sequência, Luciano Ducci (PSB), com 13,1%; o deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil), com 12,8%; o ex-governador Roberto Requião (sem partido), com 11%; o também ex-governador Beto Richa (PSDB), com 8,1%; e o ex-deputado federal Paulo Martins (PL), com 6,5%.