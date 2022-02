PT condena ‘agressão à Rússia’, mas depois apaga a nota

Em meio à condenação internacional quase unânime do presidente russo Vladimir Putin em razão dos ataques à Ucrânia iniciados nesta quinta-feira, 24, a bancada do PT no Senado achou por bem soltar uma nota condenado a política dos EUA de “agressão à Rússia”.

“O PT no Senado condena a política de longo prazo dos EUA de agressão à Rússia e de contínua expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em direção às fronteiras russas. Trata-se de política belicosa, que nunca se justificou, dentro dos princípios que regem o Direito Internacional Público”, dizia a nota assinada pelo líder do partido no Senado, Paulo Rocha (PT-PA).

Veja no link abaixo a nota que o PT apagou:

https://web.archive.org/web/20220224155845/https://ptnosenado.org.br/nota-do-pt-no-senado-sobre-a-crise-entre-russia-a-ucrania/

O post foi publicado às 12h02, mas logo depois foi apagado em razão da óbvia repercussão negativa. Paulo Rocha postou então a nota oficial da legenda, assinada pela presidente Gleisi Hoffmann, que havia sido divulgada às 11h, na qual a sigla dizia que “a resolução de conflitos de interesses na política internacional deve ser buscada sempre por meio do diálogo e não da força, seja militar, econômica ou de qualquer outra forma”.

Mas, como diz uma expressão popular nas redes sociais, “o print é eterno”. A nota continuou circulando, agora acompanhada de muitas críticas e ironias pelo fato de a legenda não ter sustentado o que havia publicado.