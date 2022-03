PT começa a perceber o erro que foi aliviar para Putin

Tardiamente, o PT começa a subir o tom em relação ao presidente russo, Vladimir Putin. Depois de passar os primeiros dez dias após a invasão da Ucrânia fazendo notas e pronunciamentos genéricos e evitando criticar – e até citar – o presidente da Rússia, o partido começa a adotar outra postura, principalmente depois da radicalização do conflito, inclusive com bombardeio russo a hospitais.

Na visita ao México na semana passada, Lula já havia esboçado uma crítica. Ao dizer que era contra todas as guerras, por qualquer motivação, ele emendou: “Se o presidente Putin tivesse pedido meu apoio para invadir a Ucrânia, eu diria a ele a mesma coisa”, na primeira vez que citou o nome do líder russo após o início do conflito.

Depois, foi a vez de Marcus Sokol, membro da Direção Nacional e fundador do partido, ter publicado no site do PT um artigo no qual classificava Putin como “bárbaro”. “Putin faz essa ameaça insuportável de escalada sem fim (…). Mas Putin não pode e não vai vencer essa parada bárbara”, escreveu após um evento do Dia Internacional da Mulher no qual Putin colocou em dúvida a “existência do estado ucraniano.”

Na quinta-feira à noite, durante uma live, foi a vez do ex-chanceler Celso Amorim, o principal nome da política externa brasileira durante o governo Lula. No início da crise, ele preferiu apontar o dedo para os Estados Unidos e a Otan, a aliança militar ocidental. Agora, decidiu apontar para Putin. “Sou contra o uso unilateral pela força. Não posso condenar a invasão dos EUA pelo Iraque e aceitar outra invasão”, afirmou, para citar Putin em seguida. “Sempre admirei o Putin como grande jogador de xadrez. Mas uma coisa que não se pode permitir é se deixar levar pela emoção. No caso da Ucrânia, a emoção pesou um pouco”, afirmou numa crítica cheia de dedos, mas ainda assim a primeira na qual incluiu Putin.