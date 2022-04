PT aprova Alckmin como vice de Lula e federação com PCdoB e PV

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Bruno Ribeiro, Leonardo Lellis, Tulio Kruse e Diogo Magri. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Diretório Nacional do PT aprovou na tarde desta quarta-feira, 13, o nome do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) como vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na chapa presidencial. Foram 68 votos favoráveis ao nome do ex-tucano e 16 contra.

O nome de Alckmin como vice havia sido apresentado pelo PSB ao PT oficialmente no dia 8 de abril, mas era preciso esperar a aprovação da cúpula petista. Os nomes agora precisam ser oficializados nas convenções nacionais das duas siglas, que devem ocorrer em junho. De qualquer forma, a chapa já será apresentada, mesmo que informalmente, no dia 7 de maio, quando haverá o lançamento da pré-candidatura de Lula.

A reunião também aprovou a coligação nacional com o PSB e a federação partidária com PCdoB e PV – diferente da coligação, que é só para o atual processo eleitoral, a federação é válida por quatro anos para todas as esferas (municipal, estadual e federal).

A federação agora precisará ser aprovada por uma assembleia dos três partidos e depois submetida ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O PSB chegou a negociar a sua participação nessa federação, mas decidiu se retirar por causa das divergências com o PT em alguns estados, como São Paulo.