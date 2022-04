PT adia o lançamento da candidatura de Lula

O PT adiou para o dia 7 de maio o lançamento da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República, com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) completando a chapa como candidato a vice.

A data inicial era 30 de abril. O PT alegou que o adiamento era necessário porque nesse dia vai ocorrer a Conferência Eleitoral do PSOL, instância máxima do partido para deliberar sobre as eleições. Lula e o PT esperam a entrada do PSOL na aliança, que já tem PSB, PCdoB e PV.

A tendência é que o PSOL opte por apoiar a candidatura de Lula – é essa a posição, por exemplo, do presidente do partido, Juliano Medeiros, e lideranças importantes, como o deputado federal Marcelo Freixo (RJ) e o líder do MTST, Guilherme Boulos. Há um grupo minoritário, no entanto, que defende lançar a candidatura do deputado Glauber Braga (RJ) para a Presidência.