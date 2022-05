PSDB, MDB e Cidadania adiam o anúncio de nome da terceira via

Os presidentes do PSDB, Bruno Araújo, MDB, Baleia Rossi, e Cidadania, Roberto Freire, se reuniram nesta quarta, 18, para assistir à apresentação dos dados de uma pesquisa encomendada para avaliar a viabilidade eleitoral do ex-governador tucano João Doria e da senadora emedebista Simone Tebet, mas adiaram a divulgação do nome escolhido para disputar a Presidência pela coligação. Foram anunciadas apenas novas reuniões na próxima terça-feira, 24, das executivas de cada partido isoladamente, para discutir os resultados da pesquisa — que não foi divulgada para o público.

A candidatura da chamada terceira via vive um impasse, porque nem Doria nem Tebet abrem mão de ser cabeça de chapa. Parte considerável do PSDB, no entanto, tenta convencer o ex-governador de São Paulo a desistir de se lançar ao Planalto, sob o argumento de que ele atrapalha as pretensões do partido nos estados.

“Nós três chegamos a um consenso, só que não somos nós que vamos decidir. O que nós aqui acordamos é que vamos levar nossa disposição cada um a seu partido, e dar tempo ao partido. Nós chegamos a um consenso e vamos colocar isso na terça-feira para nossas direções partidárias”, disse Freire.

Com o adiamento do anúncio do nome da terceira via, inicialmente previsto para esta quarta, Araújo, Baleia e Freire não quiseram dar um novo prazo. O adiamento já era esperado, por causa da divisão interna no PSDB, evidenciada em uma reunião realizada na terça 17. O deputado Aécio Neves (MG) disse que a candidatura de Doria é “inviável” e que espera que ele abra mão — declaração endossada, em maior ou menor grau, pelo senador Tasso Jereissati (CE) e pelo presidente da sigla.

