PSDB confirma candidatura de Datena sob protesto de filiados; veja vídeos

A convenção do PSDB chancelou neste sábado, 27, o nome do apresentador José Luiz Datena como o candidato tucano à Prefeitura de São Paulo. O evento aconteceu sob protestos de filiados [veja vídeos abaixo], que foram impedidos de entrar no auditório em que aconteceu a convenção, dentro da Assembleia Legislativa do Estado (Alesp).

O nome do apresentador não é unanimidade dentro do partido — parte dos filiados, sob liderança de Fernando Alfredo, ex-presidente do diretório municipal, defende que o partido se alie ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição. A confederação PSDB-Cidadania decidiu, na sexta-feira, 26, cravar a escolha do nome de Datena, para que a convenção deste sábado fosse apenas um referendo, e não uma votação.

Diante do boicote, os opositores de Datena colocaram um carro de som em frente à Alesp, convocando o apresentador para o debate. Eles ocuparam os corredores da Assembleia usando camisetas pretas e acusaram a ala de que defende o apresentador de agir de forma “ditatorial”.

“Nasci para esse momento”, disse o apresentador durante a convenção. Ele classificou os manifestantes contrários à sua candidatura como “uma minoria financiada”. O novo tucano defendeu que as eleições quebrem a polarização e que sua chapa busque os votos dos indecisos. “Aceitamos o voto do bolsonarista que não vai votar no Nunes porque sabe quem ele é. Aceitamos o voto de quem não vai votar no Boulos porque sabe quem ele é”, afirmou.

No final da convenção, o apresentador foi embora em um carro blindado, sem falar com a imprensa. Ele atravessou manifestantes que o chamaram de “arregão” e entraram na frente do veículo com faixas contra o nome dele.

“Facismo” e “delinquência”

Os manifestantes tucanos contrários à candidatura foram chamados de “delinquentes” e “fascistas” durante a convenção. “Isso não é política, é delinquência. Típica coisa que os fascistas faziam. Nós somos democráticos”, disse o presidente do diretório municipal José Aníbal, que será o vice da chapa à prefeitura. Alguns aliados do apresentador também não conseguiram entrar na convenção. “Isso é uma violência, impedir uma pessoa de entrar para aclamar o seu próprio candidato”, afirmou o presidente.

O presidente nacional do partido, Marcos Perillo, disse que a escolha da federação na sexta foi um “tiro no peito” dos filiados que não querem o nome de Datena. “Agora não tem discussão se vai ser ou não, o Datena é o nosso candidato”, declarou. Ele também disse que o “PSDB é uma grife, porque é o partido que mais entregou no Brasil”.

No começo do evento, Aníbal falou que era candidato a vereador. Ao final, ele negou a fala à imprensa e disse que não havia nada combinado entre ele e Datena, que fez o seu anúncio como vice. O presidente do diretório municipal disse ainda que “não há condições” de Fernando Alfredo permanecer no partido depois do episódio deste sábado.

