PSDB anuncia Eduardo Leite como novo presidente nacional do partido

O PSDB anunciou na tarde desta quarta-feira, 30, que o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, será o novo presidente nacional do partido. Ele substituirá o deputado federal Bruno Araújo (PE), que assumiu em 2019 e seguirá no cargo até fevereiro de 2023.

Foi Araújo quem assinou o anúncio do novo presidente, divulgado pelas redes sociais do partido. “No dia 2 de fevereiro do próximo ano, quinta-feira, com a posse do novo Congresso, iniciaremos os trabalhos da nova Executiva Nacional do PSDB. A presidência do partido será transmitida ao governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite”, diz a mensagem.

“Na próxima semana daremos início ao compartilhamento de decisões para o planejamento da futura gestão. Nesse período construiremos uma representação coletiva para a próxima Executiva”, completou.

Leite despontou como principal liderança tucana ao se tornar o primeiro governador a ser eleito duas vezes seguidas no Rio Grande do Sul. Ele será o filiado ao partido que governará o maior número de eleitores — o PSDB também venceu com Raquel Lyra em Pernambuco e Eduardo Riedel no Mato Grosso do Sul, mas perdeu o estado de São Paulo pela primeira vez em 28 anos.

A VEJA, antes de ser anunciado como presidente, Leite declarou que não tinha aspirações de assumir o cargo e que só avançaria nessa direção se a estrutura montada lhe permitisse priorizar o Palácio Piratini. Ele também defendeu uma renovação na Executiva Nacional para retomar os melhores anos do PSDB que, além de perder São Paulo, não lançou candidato à Presidência e viu sua bancada diminuir no Congresso nas eleições de 2022.

