PSD oficializa apoio à chapa de Tarcísio em SP

O PSD confirmou na manhã desta quinta-feira, 7, o apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo. O anúncio de coligação com o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) foi oficializado pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab.

A decisão foi de indicar Felício Ramuth, então pré-candidato do partido ao governo de estado, como vice na chapa bolsonarista. Ramuth foi eleito por duas vezes prefeito de São José dos Campos, entre 2016 e 2022.

Na última pesquisa sobre o governo paulista, divulgada nesta quinta pela Genial/Quaest, Tarcísio aparece em segundo lugar, com 14% das intenções de voto. Fernando Haddad (PT) lidera com 35% e Rodrigo Garcia (PSDB) está empatado com o ex-ministro bolsonarista na margem de erro, com 12%.

Resta ainda a definição sobre quem será o nome apoiado por Bolsonaro e Tarcísio na corrida pelo Senado do estado. Por enquanto, os candidatos mais prováveis são Paulo Skaf (Republicanos) e o deputado federal Marco Feliciano (PL.