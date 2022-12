Primeiro escalão de Lula mostra a perda de protagonismo dos militares

O primeiro escalão do futuro governo Luiz Inácio Lula da Silva tem várias novidades, como a primeira indígena a comandar uma pasta (Sônia Guajajara) e um alto número de mulheres (11 dos 37 ministros anunciados). Mas uma outra coisa chamou a atenção: os militares sumiram da primeira prateleira do poder em Brasília.

Dos ministros anunciados por Lula, apenas o general da reserva Gonçalves Dias, que vai assumir o Gabinete da Segurança Institucional (GSI) no lugar de outro general, Augusto Heleno, veio das Forças Armadas.

No restante da Esplanada, só haverá civis no comando, até mesmo no Ministério da Defesa, que será chefiado pelo ex-deputado e ex-presidente do TCU, José Múcio Monteiro, o primeiro civil a ocupar o cargo desde 2016.

No primeiro ministério formado pelo governo Jair Bolsonaro, o perfil era bem outro: dos 23 nomes anunciados, sete eram oriundos das Forças Armadas (veja abaixo). Isso sem contar o presidente da República, que era capitão do Exército, e o vice-presidente Hamilton Mourão, um general da reserva do Exército.

Militares e ex-militares no primeiro ministério de Bolsonaro:

Augusto Heleno, general do Exército (GSI)

Bento Albuquerque, almirante da Marinha (Minas e Energia)

Santos Cruz, general do Exército (Secretaria de Governo)

Marcos Pontes, tenente-coronel da Aeronáutica (Ciência e Tecnologia)

Tarcísio de Freitas, capitão do Exército (Infraestrutura)

Wagner Rosário, capitão do Exército (Controladoria-Geral da União)

Fernando Azevedo Silva, general do Exército (Defesa)